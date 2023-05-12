Сака в шаге от нового контракта с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию нового долгосрочного контракта с нападающим Букайо Сакой. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали соглашение до середины 2028 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

Действующий трудовой договор Букайо с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Сака провел 35 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей (два – с пенальти) и 11 результативных передач.