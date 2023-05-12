​В Саудовской Аравии Льорис может заработать в три раза больше, чем сейчас

Мы уже сообщали о том, что Уго Льорис может поднять неплохие деньги в Саудовской Аравии под конец своей карьеры - его зазывает туда один из местных клубов. Как сообщает The Times, Льорису предлагают контракт, который в три раза выше, нежели его нынешнее соглашение с английским «Тоттенхэмом».

Пока что Льорис раздумывает. Саудовская Аравия прикладывает большие усилия на самом высоком уровне для популяризации в надежде получить право проведения чемпионата мира в 2030 году. Льорис защищает цвета «Тоттенхэма» с 2012 года.