«Арсенал» проведёт ещё более «агрессивную» трансферную кампанию, если не выиграет АПЛ

Лондонский «Арсенал» готовится значительно усилить состав перед следующим сезоном.

«Канониры» долгое время возглавляли турнирную таблицу Премьер-лиги, однако уступили первую строчку «Манчестер Сити» после череды неудач, включая поражение в очном матче с «горожанами». По информации журналиста Бена Джейкобса, рулевой «Арсенала» Микель Артета и ранее планировал осуществить немало подписаний в летнее трансферное окно, а упущенный титул может вынудить клуб вести себя на рынке ещё более «агрессивно». Лондонцы намерены закрепиться в числе сильнейших команд чемпионата, ради чего будут готовы на солидные траты.