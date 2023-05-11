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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» проведёт ещё более «агрессивную» трансферную кампанию, если не выиграет АПЛ

11 Мая 2023 • 23:28 Комментировать (1)
Арсенал
...
Брайтон
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14.05 18:30

Лондонский «Арсенал» готовится значительно усилить состав перед следующим сезоном.

«Канониры» долгое время возглавляли турнирную таблицу Премьер-лиги, однако уступили первую строчку «Манчестер Сити» после череды неудач, включая поражение в очном матче с «горожанами». По информации журналиста Бена Джейкобса, рулевой «Арсенала» Микель Артета и ранее планировал осуществить немало подписаний в летнее трансферное окно, а упущенный титул может вынудить клуб вести себя на рынке ещё более «агрессивно». Лондонцы намерены закрепиться в числе сильнейших команд чемпионата, ради чего будут готовы на солидные траты.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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Комментарии (1)
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Zed2891
12 Мая 2023 в 00:02
Конечно-конечно, а что мешало это сделать зимой?.
Планы как всегда из года в год наполеоновские, потом можно и про покер вспомнить.
А самое интересное сейчас посмотреть на рожи тех, кто покупал по заоблачным ценам, за тысячи фунтов, билеты на последний "чемпионский" домашний матч Арсенала против Волков. Уа-ха-ха.
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