«Манчестер Сити» не обращался к Беллингему с конкретным предложением

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не получал конкретного предложения от «Манчестер Сити».

Как известно, англичанин предпочёл перебраться в мадридский «Реал», отказавшись от варианта с переходом в стан «горожан». По слухам, гранд Английской премьер-лиги предлагал 19-летней звезде «шмелей» очень выгодные финансовые условия, что, как сообщает Relevo, не соответствует действительности. «Манчестер Сити» вёл переговоры с Беллингемом, но не озвучивал контрактные условия – при переговорах ставка делалась на спортивную, а не экономическую составляющую. Вундеркинду предлагалась важная роль в проекте, но тот всё равно выбрал «Реал».