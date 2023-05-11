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Артета считает, что Канселу отлично впишется в игру «Арсенала»

11 Мая 2023 • 22:32 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде Жоау Канселу.

Крайний защитник «Манчестер Сити», на правах аренды выступающий за «Баварию», с нового сезона может сменить клубную прописку. Одним из претендентов на его подписание, как недавно сообщалось, считается «Арсенал». По сведениям журналиста Грэма Бэйли, рулевой «канониров» Микель Артета очень хотел бы видеть Канселу в рядах своей команды: испанец считает, что игровые качества латераля придутся очень кстати в «Арсенале».

Артета и Канселу знакомы по совместной работе в «Манчестер Сити», где первый занимал должность ассистента Хосепа Гвардиолы до назначения в лондонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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