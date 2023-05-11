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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Эвертоне» настроены на подписание Салису слухи

11 Мая 2023 • 20:29 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
13.05 17:00

Грядущим летом «Эвертон» рассчитывает подписать защитника «Саутгемптона» Мохаммеда Салису. По информации Football Insider, «ириски» включили ганца в свой шорт-лист на место левого защитника.

Мохаммед Салису – 24-летний защитник сборной Ганы и «Саутгемптона», участник чемпионата мира в Катаре. В его активе в текущем сезоне 28 матчей за «святых» во всех турнирах, в которых он отличился одной голевой передачей. Transfermarkt оценил игрока в 18 млн евро.

По результатам текущего сезона «Саутгемптон» уже практически покинул АПЛ – команда с 24 очками идёт на последнем месте в турнирной таблице.

Салису вошёл в историю сборной Ганы на чемпионате мира

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Саутгемптон Мохаммед Салису
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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