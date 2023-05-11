Хавбек «Борнмута» Джефферсон Лерма, скорее всего, покинет Английскую премьер-лигу, несмотря на интерес к нему со стороны «Вест Хэма», «Кристал Пэлас» и «Фулхэма». Об этом утверждает Football Insider.

Так, у 28-летнего игрока есть варианты продолжения карьеры в других странах: например, в Испании, Италии и Германии. И он ими, скорее всего, воспользуется.

Ранее этот же источник сообщал, что колумбиец отклонил несколько предложений «Борнмута» о новом контракте. Трудовое соглашение игрока с «вишнями», которые уже практически обезопасили себя от вылета из АПЛ, заканчивается в конце текущего сезона.