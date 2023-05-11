«Арсенал» потерял двух основных защитников на остаток сезона

Плохие новости для фанатов «Арсенала». За лондонскую команду в оставшихся матчах сезона 2022/2023 не сыграют два основных защитника – Александр Зинченко и Вильям Салиба. Украинец имеет проблемы с икроножной мышцей, а француз в ближайшее время не восстановится от травмы спины, из-за которой он не играет уже почти два месяца.

«Арсенал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты на один балл отстаёт от «Манчестер Сити», проведя на игру больше. «Канонирам» осталось сыграть против «Брайтона» (14 мая), «Ноттингем Форест» (20 мая) и «Вулверхэмптона» (28 мая).