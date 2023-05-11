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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» потерял двух основных защитников на остаток сезона

11 Мая 2023 • 20:18 Комментировать (1)
Арсенал
...
Брайтон
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14.05 18:30

Плохие новости для фанатов «Арсенала». За лондонскую команду в оставшихся матчах сезона 2022/2023 не сыграют два основных защитника – Александр Зинченко и Вильям Салиба. Украинец имеет проблемы с икроножной мышцей, а француз в ближайшее время не восстановится от травмы спины, из-за которой он не играет уже почти два месяца.

«Арсенал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты на один балл отстаёт от «Манчестер Сити», проведя на игру больше. «Канонирам» осталось сыграть против «Брайтона» (14 мая), «Ноттингем Форест» (20 мая) и «Вулверхэмптона» (28 мая).  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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Комментарии (1)
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Zed2891
11 Мая 2023 в 21:17
Спину лечить два месяца, проще пристрелить. Привет новый Диаби или Уилшер.
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