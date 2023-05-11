Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Норвич» подпишет легенду «Бёрнли» слухи

11 Мая 2023 • 20:00 Комментировать

Клуб Чемпионшипа «Норвич» усилится опытным английским игроком Эшли Барнсом, сообщает Football Insider. Последние девять лет карьеры он играет за «Бёрнли».

Барнсу уже 33 года, в текущем сезоне на его счету 45 сыгранных матчей за свой клуб, в которых он смог восемь раз отличиться голом и пять раз – голевым пасом.

Напомним, «Норвич» в этом году не стал следовать своим традициям и не вернулся в АПЛ после вылета в Чемпионшип. «Канарейки» заняли в турнирной таблице лишь 13-е место, до шестого места им не хватило семи баллов.

«Бёрнли» под руководством Венсана Компани выиграл Чемпионшип и возвращается в Премьер-лигу.

«Норвич» анонсировал уход Пукки

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Норвич Бёрнли Эшли Барнс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
20:03 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ хотят забрать Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подпишет легенду «Бёрнли» слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
Канте хочет остаться в «Челси»
19:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько Маунт хочет получать по новому контракту с «Челси»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс объяснил слова о том, что он не хуже Гвардиолы
18:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сообщил «Челси» о трансферных планах
18:11 · Англия. Премьер-лига
Скауты трёх клубов АПЛ просмотрели защитника «Ниццы»
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов побороться за Диаби
16:48 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: Казалось, что наш вылет из АПЛ прогнозировали не 90, а 99% людей
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» тоже интересен Ковачич
15:39 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на желание «Тоттенхэма» установить статую в его честь
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сохраняет интерес к Галлахеру
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уже сомневается, стоит ли выкупать Кулушевски
14:58 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Гехи
Все новости
Рекомендуем