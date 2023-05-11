Клуб Чемпионшипа «Норвич» усилится опытным английским игроком Эшли Барнсом, сообщает Football Insider. Последние девять лет карьеры он играет за «Бёрнли».

Барнсу уже 33 года, в текущем сезоне на его счету 45 сыгранных матчей за свой клуб, в которых он смог восемь раз отличиться голом и пять раз – голевым пасом.

Напомним, «Норвич» в этом году не стал следовать своим традициям и не вернулся в АПЛ после вылета в Чемпионшип. «Канарейки» заняли в турнирной таблице лишь 13-е место, до шестого места им не хватило семи баллов.

«Бёрнли» под руководством Венсана Компани выиграл Чемпионшип и возвращается в Премьер-лигу.

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