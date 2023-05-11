Эллардайс объяснил слова о том, что он не хуже Гвардиолы

После назначения в «Лидсе» Сэм Эллардайс сказал, что он не хуже таких тренеров, как Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и Микель Артета. На очередной пресс-конференции рулевой «павлинов» снова высказался.

«На прошлой неделе я дал вам достаточно громкий заголовок, больше такого вы не получите. Кстати, все те, кто критиковал меня, выглядели немного глупо, не так ли? Я отвлёк внимание игроков на себя, и это была отличная тактика, которую я перенял у сэра Алекса Фергюсона. На игроков не было давления, потому что все говорили обо мне», - сказал Эллардайс.

Напомним, что в первом матче под руководством Эллардайса «Лидс» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2.