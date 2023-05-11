Скауты трёх клубов АПЛ просмотрели защитника «Ниццы»

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо находится на радарах сразу нескольких клубов Премьер-лиги Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на недавнем матче французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Ренном» Тодибо с трибун просматривали скауты «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Отмечается, что сумма летнего трансфера 23-летнего Тодибо в один из клубов Премьер-лиги может составить 45 миллионов евро.

Всего за «Ниццу» Жан-Клер Тодибо провёл 99 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола.