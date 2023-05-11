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Скауты трёх клубов АПЛ просмотрели защитника «Ниццы»

11 Мая 2023 • 18:11 Комментировать

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо находится на радарах сразу нескольких клубов Премьер-лиги Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на недавнем матче французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Ренном» Тодибо с трибун просматривали скауты «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Отмечается, что сумма летнего трансфера 23-летнего Тодибо в один из клубов Премьер-лиги может составить 45 миллионов евро.

Всего за «Ниццу» Жан-Клер Тодибо провёл 99 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2023
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