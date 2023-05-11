«Ньюкасл» готов побороться за Диаби

Нападающий «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает L'Equipe.

По информации источника, интерес к 23-летнему французу проявляет «Ньюкасл». Отмечается, что ближайшим летом английский клуб сделает «Байеру» предложение о покупке футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Диаби заинтересован французский «ПСЖ». Также за игроком следит мадридский «Реал». Действующий контракт вингера с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Франции в 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Диаби провёл 30 матчей, забил девять голов и отдал девять результативных передач.