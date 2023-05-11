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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва: Казалось, что наш вылет из АПЛ прогнозировали не 90, а 99% людей

11 Мая 2023 • 16:48 Комментировать
Саутгемптон
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Фулхэм
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13.05 17:00

Перед началом сезона многие были уверены, что «Фулхэм» будет бороться за выживание. Тем не менее, «дачники» спокойно завершают сезон на экваторе таблицы (сейчас лондонцы занимают десятое место).

Комментарий по поводу постепенно завершающегося сезона дал главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

«Это такой хороший сезон, что мы забыли отпраздновать много хорошего, что происходило. На следующей неделе у нас будет последний домашний матч, и, я надеюсь, фанаты смогут отпраздновать с игроками.

90% людей прогнозировали вылет «Фулхэма» из АПЛ? Казалось, что это было не 90, а 99%», - сказал Силва журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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САУТГЕМПТОН ФУЛХЭМ
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