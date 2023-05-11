«Манчестер Юнайтед» тоже интересен Ковачич

«Манчестер Юнайтед» входит в список клубов, которые проявляют интерес к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на the Guardian.

Ранее Ковачича слухи связывали с «Баварией», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Сообщалось, что рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником 29-летнего хорвата.

Действующий контракт связывает Ковачича с «Челси» до средины 2024 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Матео Ковачич провёл за «Челси» 35 матчей. В них хорват записал на свой счёт два гола и отдал два голевых паса на партнёров.