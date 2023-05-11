Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн отреагировал на желание «Тоттенхэма» установить статую в его честь

11 Мая 2023 • 15:39 Комментировать

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви заявил о желании установить около стадиона статую в честь нападающего Гарри Кейна. 29-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории клуба и вторым лучшим бомбардиров в истории Премьер-лиги (больше голов только у Алана Ширера).

Кейн ответил на вопрос о возможном открытии статуи в его честь.

«Это не моё решение. Я очень уважаю клуб, я здесь с 11 лет, то есть уже почти 19 лет. Я чувствую, что мы многого добились, хотя у нас нет трофеев, чтобы продемонстрировать это.

Статуя – это не то, что улучшит или разрушит свою карьеру. Я ценю слова председателя, но могу лишь отдаваться на поле и стараться помогать команде», - сказал Кейн Sky Sports.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
16:48 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: Казалось, что наш вылет из АПЛ прогнозировали не 90, а 99% людей
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» тоже интересен Ковачич
15:39 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на желание «Тоттенхэма» установить статую в его честь
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сохраняет интерес к Галлахеру
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уже сомневается, стоит ли выкупать Кулушевски
14:58 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Гехи
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» тоже проявляет интерес к Канселу
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активно наблюдает за Лаутаро Мартинесом
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы
14:20 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Надеюсь, смогу отыграть ещё пару лет на топ-уровне»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вратаря «Андерлехта»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» больше не видит в Де Хеа первого номера на ближайшие годы
12:55 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит 70 миллионов евро на трансфер Диаби
Все новости
Рекомендуем