Кейн отреагировал на желание «Тоттенхэма» установить статую в его честь

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви заявил о желании установить около стадиона статую в честь нападающего Гарри Кейна. 29-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории клуба и вторым лучшим бомбардиров в истории Премьер-лиги (больше голов только у Алана Ширера).

Кейн ответил на вопрос о возможном открытии статуи в его честь.

«Это не моё решение. Я очень уважаю клуб, я здесь с 11 лет, то есть уже почти 19 лет. Я чувствую, что мы многого добились, хотя у нас нет трофеев, чтобы продемонстрировать это.

Статуя – это не то, что улучшит или разрушит свою карьеру. Я ценю слова председателя, но могу лишь отдаваться на поле и стараться помогать команде», - сказал Кейн Sky Sports.