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«Арсенал» тоже проявляет интерес к Канселу

11 Мая 2023 • 14:40 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Лондонский «Арсенал» является ещё одним клубом, которому интересен правый защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу. Напомним, за немецкую команду португалец выступает в аренде до конца сезона, а права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити».

«Горожане» летом будут не против расстаться с Канселу на постоянной основе. По информации от City Xtra, «Арсенал» готов поучаствовать в гонке. Жоау знаком с главным тренером «канониров» Микелем Артетой. Испанец несколько месяцев работал с португальцем в «Манчестер Сити», когда занимал должность помощника Хосепа Гвардиолы.

У «Баварии» есть опция выкупа Канселу за 70 миллионов евро, но мюнхенский клуб пока не горит желанием платить такие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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