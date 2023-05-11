«Арсенал» тоже проявляет интерес к Канселу

Лондонский «Арсенал» является ещё одним клубом, которому интересен правый защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу. Напомним, за немецкую команду португалец выступает в аренде до конца сезона, а права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити».

«Горожане» летом будут не против расстаться с Канселу на постоянной основе. По информации от City Xtra, «Арсенал» готов поучаствовать в гонке. Жоау знаком с главным тренером «канониров» Микелем Артетой. Испанец несколько месяцев работал с португальцем в «Манчестер Сити», когда занимал должность помощника Хосепа Гвардиолы.

У «Баварии» есть опция выкупа Канселу за 70 миллионов евро, но мюнхенский клуб пока не горит желанием платить такие деньги.