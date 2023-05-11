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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Спортинга»

11 Мая 2023 • 12:53 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, где заинтересованность в его услугах проявляет «Ливерпуль». Об этом рапортует Record.

По сведениям источника, мерсисайдский гранд готов активировать опцию выкупа, которая прописана в контракте 22-летнего уругвайца. Клаузула южноамериканца составляет 52 миллиона фунтов.

Мануэль защищает цвета лиссабонского коллектива с 2021 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 45 поединках во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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