«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, где заинтересованность в его услугах проявляет «Ливерпуль». Об этом рапортует Record.

По сведениям источника, мерсисайдский гранд готов активировать опцию выкупа, которая прописана в контракте 22-летнего уругвайца. Клаузула южноамериканца составляет 52 миллиона фунтов.

Мануэль защищает цвета лиссабонского коллектива с 2021 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 45 поединках во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.