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«Реал» хочет взорвать трансферный рынок, потратив 300 млн евро на двух звёзд

11 Мая 2023 • 12:20 Комментировать

Боссы мадридского «Реала» собираются провести рекордную трансферную кампанию грядущим летом. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Согласно сведениям источника, у «королевского» клуба есть две цели. «Сливочные» хотят заполучить в свои ряды нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Мадридцы хотят построить команду на будущее вокруг этих двух футболистов.

Трансферный ценник Килиана – 180 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года.

Беллингем оценивается в 120 миллионов евро.  Он связан контрактом с «Боруссией» до лета 2025 года.

«Реал» выдвинул условия Мбаппе 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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