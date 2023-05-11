«Реал» хочет взорвать трансферный рынок, потратив 300 млн евро на двух звёзд

Боссы мадридского «Реала» собираются провести рекордную трансферную кампанию грядущим летом. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Согласно сведениям источника, у «королевского» клуба есть две цели. «Сливочные» хотят заполучить в свои ряды нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Мадридцы хотят построить команду на будущее вокруг этих двух футболистов.

Трансферный ценник Килиана – 180 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года.

Беллингем оценивается в 120 миллионов евро. Он связан контрактом с «Боруссией» до лета 2025 года.

«Реал» выдвинул условия Мбаппе