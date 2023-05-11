Три клуба АПЛ интересуются нападающим «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, интерес к 26-летнему французу проявляют «Астон Вилла», «Лидс» и «Вест Хэм». Сам Дембеле также хотел бы покинуть свой нынешний клуб.

Действующий контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до конца июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Дембеле провёл 22 матча и забил в них три мяча. После 34 туров Лиги 1 «Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 56 набранных очков.