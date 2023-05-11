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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» принял решение по Ковачичу

11 Мая 2023 • 11:02 Комментировать

Хорватский полузащитник Матео Ковачич близок к смене клубной прописки. Как стало известно журналистам Guardian, в лондонском «Челси» смирились с уходом футболиста.

Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры 29-летнего игрока называются мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Трудовое соглашение Ковачича с «пенсионерами» истекает летом следующего года.

«Челси» решил продать Матео по завершении сезона, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Трансферный ценник хавбека – 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Ковачич провел 25 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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