«Челси» принял решение по Ковачичу

Хорватский полузащитник Матео Ковачич близок к смене клубной прописки. Как стало известно журналистам Guardian, в лондонском «Челси» смирились с уходом футболиста.

Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры 29-летнего игрока называются мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Трудовое соглашение Ковачича с «пенсионерами» истекает летом следующего года.

«Челси» решил продать Матео по завершении сезона, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Трансферный ценник хавбека – 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Ковачич провел 25 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.