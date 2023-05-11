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«Ливерпуль» нацелился на немецкого вратаря

11 Мая 2023 • 10:56 Комментировать

Голкипер Рон-Роберт Цилер, который выступает за немецкий «Ганновер», может переехать на Туманный Альбион по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах издания Bild.

В трансфере 34-летнего вратаря заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб рассматривает кандидатуру Цилера в качестве подмены для первого номера команды Алиссона Бекера.

Рон-Роберт выступает за «Ганновер» с июля 2019 года. Контракт игрока рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Цилер принял участие в 31 матче Второй бундеслиги. Голкипер принял участие в 31 поединке и пропустил 45 мячей. В девяти матчах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рон-Роберт Цилер Ганновер 96 трансферы футбола - лето 2023
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