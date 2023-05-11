Венгер дал совет Кейну по карьере в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о будущем нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейну нужно дать последний шанс «Тоттенхэму», а потом уходить. Думаю, он вряд ли уйдет меньше чем за 80 миллионов фунтов. Практически нереально найти нападающих такого уровня», - передает слова французского специалиста BelN Sport.

Напомним, что Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года.

В текущем сезоне Премьер-лиги 29-летний бомбардир провел 35 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал три ассиста.