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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли: «Я всегда равнялся на Роналду»

11 Мая 2023 • 10:14 Комментировать

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал, что равнялся на звездного португальца Криштиану Роналду, ныне выступающего за клуб «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Криштиану всегда был тем футболистом, на которого я равнялся. Я вырос на его игре, меня всегда привлекал его стиль», - передает слова 21-летнего нападающего «канониров» Record.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мартинелли принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять результативных передач.

Контракт Габриэла с лондонцами рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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