Мартинелли: «Я всегда равнялся на Роналду»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал, что равнялся на звездного португальца Криштиану Роналду, ныне выступающего за клуб «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Криштиану всегда был тем футболистом, на которого я равнялся. Я вырос на его игре, меня всегда привлекал его стиль», - передает слова 21-летнего нападающего «канониров» Record.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мартинелли принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять результативных передач.

Контракт Габриэла с лондонцами рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.