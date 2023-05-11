«ПСЖ» нашёл замену Месси и готов заплатить 100 миллионов евро

Руководство «ПСЖ» определилось с нападающим, которого подпишет на замену аргентинцу Лионелю Месси. 35-летний южноамериканец покинет французский гранд по окончании нынешнего сезона.

Согласно данным журналистов Le10Sport, главной целью парижского топ-клуба является форвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Чемпион Франции готов выделить на трансфер британца 100 миллионов евро.

Кейн связан контрактными обязательствами со «шпорами» до лета 2024 года. Цвета лондонского коллектива форвард защищает с 2011 года.

В текущем сезоне Гарри провел 46 матчей, записав на свой счет 28 мячей и пять асситов.

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