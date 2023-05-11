Льорис может сменить АПЛ на лигу, где играет Роналду

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть Английскую премьер-лигу в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Talksport.

Согласно информации источника, в услугах французского голкипера заинтересован неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Льорис уже получил выгодное предложение и раздумывает над ним.

Уго защищает цвета «Тоттенхэма» с 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года. В текущем сезоне Льорис принял участие в 31 поединке во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. В девяти встречах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.