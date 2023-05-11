Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис может сменить АПЛ на лигу, где играет Роналду

11 Мая 2023 • 07:35 Комментировать

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть Английскую премьер-лигу в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Talksport.

Согласно информации источника, в услугах французского голкипера заинтересован неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Льорис уже получил выгодное предложение и раздумывает над ним.

Уго защищает цвета «Тоттенхэма» с 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года. В текущем сезоне Льорис принял участие в 31 поединке во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. В девяти встречах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
07:35 · Англия. Премьер-лига
Льорис может сменить АПЛ на лигу, где играет Роналду
10 Мая
23:55 · Англия. Чемпионшип
Валерьен Исмаэль возглавил «Уотфорд» официально
19:17 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон и «Ньюкасл» начали предварительные переговоры
19:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино выбрал игрока, в котором видит ключевую фигуру «Челси» слухи
18:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба поборются за полузащитника сборной Бразилии, цена может превысить 100 млн евро
17:57 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ сохраняют интерес к тренеру «Селтика»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович выбрал между «Реалом», «Арсеналом» и «Баварией» 2
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет увидеть Месси в «Барселоне»
17:41 · Англия. Премьер-лига
Ярошик объяснил, почему не заиграл в «Челси» при Моуринью
17:38 · Англия. Премьер-лига
Эльнени вернулся к тренировкам в «Арсенале»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Далот позитивно оценил потенциальный трансфер Кошты в «Манчестер Юнайтед»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» всерьёз нацелилась на игрока «Реала»
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» будет готов продать Кайседо летом
16:11 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «В «Тоттенхэме» были правильные стандарты, когда команду тренировал Почеттино»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Кан не стал отвечать на вопросы о Кейне и Коло-Муани
Все новости
Рекомендуем