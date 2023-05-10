Ожидается, что следующим главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. По данным Daily Mail, аргентинский специалист хочет сделать ключевой фигурой своей новой команды полузащитника Мэйсона Маунта. Почеттино очень привлекают качества 24-летнего воспитанника академии «пенсионеров».

Таким образом, «Челси» важно договориться о продлении контракта с Маунтом. Его действующий трудовой договор рассчитан до средины 2024 года. Ранее сообщалось, что переговоры о пролонгации соглашения оказались в тупике из-за требований Мэйсона по заработной плате. Слухи связывают Маунта с «Ливерпулем» и ещё несколькими клубами.