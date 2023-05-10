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Почеттино выбрал игрока, в котором видит ключевую фигуру «Челси» слухи

10 Мая 2023 • 19:09 Комментировать

Ожидается, что следующим главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. По данным Daily Mail, аргентинский специалист хочет сделать ключевой фигурой своей новой команды полузащитника Мэйсона Маунта. Почеттино очень привлекают качества 24-летнего воспитанника академии «пенсионеров».

Таким образом, «Челси» важно договориться о продлении контракта с Маунтом. Его действующий трудовой договор рассчитан до средины 2024 года. Ранее сообщалось, что переговоры о пролонгации соглашения оказались в тупике из-за требований Мэйсона по заработной плате. Слухи связывают Маунта с «Ливерпулем» и ещё несколькими клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Мэйсон Маунт
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