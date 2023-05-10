Три суперклуба поборются за полузащитника сборной Бразилии, цена может превысить 100 млн евро

На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание полузащитника Бруно Гимараэса. Как сообщает AS, бороться за футболиста «Ньюкасла» будут три суперклуба – «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона».

«Ливерпуль» готов предложить за Гимараэса 100 миллионов евро. «ПСЖ» может заплатить 125 миллионов евро. Что до «Барселоны», то с учётом плохой финансовой ситуации каталонцы находятся в проигрышной позиции. Они готовы подписать Бруно в 2024 году, надеясь на то, что к тому моменту дела клуба пойдут в гору.

В то же время отмечается, что «Ньюкасл» надеется на продление контракта с 25-летним Гимараэсом, являющимся игроком сборной Бразилии.