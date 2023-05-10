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Три суперклуба поборются за полузащитника сборной Бразилии, цена может превысить 100 млн евро

10 Мая 2023 • 18:44 Комментировать

На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание полузащитника Бруно Гимараэса. Как сообщает AS, бороться за футболиста «Ньюкасла» будут три суперклуба – «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона».

«Ливерпуль» готов предложить за Гимараэса 100 миллионов евро. «ПСЖ» может заплатить 125 миллионов евро. Что до «Барселоны», то с учётом плохой финансовой ситуации каталонцы находятся в проигрышной позиции. Они готовы подписать Бруно в 2024 году, надеясь на то, что к тому моменту дела клуба пойдут в гору.

В то же время отмечается, что «Ньюкасл» надеется на продление контракта с 25-летним Гимараэсом, являющимся игроком сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Барселона ПСЖ Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2023
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