Три клуба АПЛ сохраняют интерес к тренеру «Селтика»

Наставник шотландского «Селтика» Анге Постекоглу стал объектом внимания со стороны трёх клубов Английской премьер-лиги. Как рапортует Football Insider, в настоящий момент тренером заинтересовался и «Лидс» - «павлинам» нужно будет искать замену пришедшему до конца сезона Сэму Эллардайсу.

Ранее сообщалось о том, что австралийский наставник «кельтов» находится в шорт-листе двух лондонских топ-клубов – «Челси» и «Тоттенхэма». Но вариант с приходом в «Лидс» самый оптимальный, отмечает источник, так как руководство клуба из Йоркшира постоянно следит за работой специалиста в соседней Шотландии.

«Селтик» в текущем сезоне вновь стал чемпионом Шотландии.