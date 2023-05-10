Влахович выбрал между «Реалом», «Арсеналом» и «Баварией»

Нападающий Душан Влахович недоволен в «Ювентусе» и хочет сменить клубную прописку ближайшим летом. Судя по данным прессы, интерес к 23-летнему сербу проявляют три гранда – «Реал», «Арсенал» и «Бавария».

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, Влахович предпочитает перебраться в «Арсенал». Лондонский клуб имеет возможность заполучить форварда в летнее трансферное окно.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Душана Влаховича в 75 миллионов евро. В 38 матчах сезона 2022/2023 сербский нападающий забил 13 голов и отдал 4 голевых паса.