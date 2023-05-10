Гвардиола хочет увидеть Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу будущего Лионеля Месси.

Как известно, действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Слухи связывают аргентинца с «Барселоной» и «Аль-Хилялем».

«Месси сделает невозможное, чтобы вернуться в «Барселону». Никто не мог подумать, что его история в клубе так закончится. Я знаю, что президент Лапорта очень уважает Лео. Он говорил, что такая великая личность заслуживает другого прощания.

Надеюсь, наступит день, когда я приду на «Камп Ноу», смогу встать и поаплодировать Месси. Знаю, что Лапорта постарается, как и сам Лео», - сказал Гвардиола ESPN.

Сколько будет зарабатывать Месси в минуту, если перейдёт в «Аль-Хиляль»