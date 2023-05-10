Ярошик объяснил, почему не заиграл в «Челси» при Моуринью

Иржи Ярошик, который в 2003-2004 годах выступал за ЦСКА, ответил на вопрос, почему он не смог заиграть в «Челси».

Ярошик перешёл в «Челси» из ЦСКА в самом начале 2005 года. Впрочем, уже летом того же года чех отправился в аренду.

«Когда я переходил в «Челси», то казалось, что мне по силам там закрепиться. А кто бы отказался от такого предложения? И я согласился, но Жозе [Моуринью] определился с 11 футболистами и ставил их постоянно в состав, побеждая в матче за матчем со счётом 1:0», - сказал Ярошик, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Иржи Ярошик завершил игровую карьеру в 2015 году. Что до Жозе Моуринью, то сейчас он является главным тренером «Ромы».

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