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Эльнени вернулся к тренировкам в «Арсенале»

10 Мая 2023 • 17:38 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

Египетский хавбек лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени снова в строю. Фотографиями футболиста на тренировке «канониров» делится клубная пресс-служба.

Напомним, что хавбек был травмирован более четырёх месяцев – в последний раз на поле он выходил в матче Кубка Англии против «Оксфорд Юнайтед» (3:0), 9 января текущего года. Всего в продолжающемся сезоне у него набралось восемь проведённых за команду матчей, в которых он забил один гол.

Эльнени является одним из старожилов сегодняшнего «Арсенала», в клубе он с января 2016 года. Минувшей зимой «пушкари» продлили контракт с 30-летним игроком.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мохамед Эльнени
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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