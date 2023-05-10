Далот позитивно оценил потенциальный трансфер Кошты в «Манчестер Юнайтед»

Давид де Хеа частенько допускает грубые ошибки, и, судя по информации из прессы, «Манчестер Юнайтед» сейчас ищет нового основного вратаря. Поговаривают, что на радаре «красных дьяволов» находится Диогу Кошта из «Порту». Защитник манкунианцев Диогу Далот позитивно оценивает потенциальный трансфер своего соотечественника.

«Я прекрасно знаю Кошту. У него есть возможность выйти на мировой уровень в будущем», - слова Далота приводит портал Goal.

Диогу Коште 23 года, он проводит в «Порту» всю свою карьеру. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают голкипера в 45 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» сохранит де Хеа с условием