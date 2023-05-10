«Астон Вилла» всерьёз нацелилась на игрока «Реала»

Амбициозная «Астон Вилла» строит планы на трансферное лето. Как сообщает Marca, бирмингемский клуб всерьёз нацелился на полузащитника Марко Асенсио из «Реала».

Отмечается, что видеть Асенсио в своей команде хочет главный тренер «вилланов» Унаи Эмери. Также привести этого игрока в клуб хочет Матеу Алемани, который должен уйти из «Барселоны» и занять должность спортивного директора «Астон Виллы».

Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом» рассчитан до конца июня, то есть подписать 27-летнего игрока ближайшим летом можно будет бесплатно. При этом ранее сообщалось, что приоритетом Асенсио является продление контракта с «Реалом».