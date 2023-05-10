«Брайтон» будет готов продать Кайседо летом

«Брайтон» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо ближайшим летом, сообщает 90min.

По информации источника, в «Брайтоне» полагают, что по окончании текущего сезона смогут выручить максимальную сумму от продажи 21-летнего эквадорца.

Действующий контракт Кайседо с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «чаек» 38 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. После 33 туров АПЛ «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 55 очков.