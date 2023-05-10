Кан не стал отвечать на вопросы о Кейне и Коло-Муани

Глава правления «Баварии» Оливер Кан не стал отвечать на вопросы о Гарри Кейне и Рандале Коло-Муани. Как известно, слухи связывают мюнхенский клуб с этими нападающими, которые представляют «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» соответственно.

«Насчёт Кейна без комментариев. Я ничего не буду говорить о футболистах не из «Баварии». Коло-Муани? То же самое. Я не хочу говорить об игроках из других клубов. Но мы оцениваем рынок нападающих», - сказал Кан Bild.

«Бавария» на текущий момент лидирует в Бундеслиге. Ближайший матч команда Томаса Тухеля проведёт 13 мая – против «Шальке» на своём поле.

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