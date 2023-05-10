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Целью «Манчестер Сити» стал полузащитник «Челси»

10 Мая 2023 • 14:56 Комментировать

Судя по всему, Джуд Беллингем перейдёт из дортмундской «Боруссии» в «Реал», поэтому «Манчестер Сити» переключился на другого кандидата под усиление средней линии. Как сообщает Football Insider, ссылаясь на свои источники, «горожане» хотят подписать Матео Ковачича из «Челси». Отмечается, что Хосепу Гвардиоле очень нравится 29-летний хорват.

Действующий контракт Матео Ковачича с «Челси» рассчитан до конца сезона 2023/2024, то есть ближайшим летом заполучить игрока можно будет по приемлемой цене. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ковачича в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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