«Вест Хэм» нашёл замену Мойесу в другом лондонском клубе

Дэвид Мойес может покинуть должность главного тренера «Вест Хэма» по завершению сезона. Как сообщает Daily Mail, в качестве преемника для шотландца «молотобойцы» рассматривают Марку Силву из «Фулхэма». Отмечается, что в действующем контракте 45-летнего португальца прописана опция выкупа за 6 миллионов фунтов (почти 7 миллионов евро).

Марку Силва тренирует «Фулхэм» с лета 2021 года. С тех пор команда провела 91 матч: 46 побед, 16 ничьих, 29 поражений.

Добавим, что «Фулхэм» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Вест Хэм» - 15-е.