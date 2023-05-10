Алькантара может сменить «Ливерпуль» на испанский топ-клуб

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации журналистов Todofichajes, мерсисайдский клуб предложил услуги 32-летнего хавбека мадридскому «Атлетико».

Стороны проведут переговоры и если договорятся, то Тьяго в скором времени отправится в столицу Испании. Сумма потенциальной сделки оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Алькантара провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Срок действующего контракта между Тьяго и «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года.