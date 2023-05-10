Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара может сменить «Ливерпуль» на испанский топ-клуб

10 Мая 2023 • 13:30 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации журналистов Todofichajes, мерсисайдский клуб предложил услуги 32-летнего хавбека мадридскому «Атлетико».

Стороны проведут переговоры и если договорятся, то Тьяго в скором времени отправится в столицу Испании. Сумма потенциальной сделки оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Алькантара провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Срок действующего контракта между Тьяго и «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
13:30 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может сменить «Ливерпуль» на испанский топ-клуб
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» хотят купить Лавиу уже этим летом
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет арендовать Тчуамени у «Реала» 1
12:49 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «В АПЛ есть только два клуба, которые могут позволить себе трансфер Осимхена»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Броя восстанавливается быстрее, чем ожидалось
12:39 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл близок к новому контракту с «Арсеналом»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Уверен, Каррик может стать тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» летом вновь попытается приобрести Мэддисона
11:27 · Англия. Премьер-лига
Кан: «Почему мы не купили Холанна? Клуб не захотел менять зарплатную ведомость»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису в Италии
10:53 · Англия. Премьер-лига
Сака подпишет большой контракт с «Арсеналом»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Названа новая трансферная цель «Арсенала»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» никогда не выходил в финал Лиги чемпионов после ничьи в первом домашнем полуфинале 7
08:25 · Англия. Премьер-лига
Шерингем считает, что «Тоттенхэм» должен отпустить Кейна
03:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже 21 игру
Все новости
Рекомендуем