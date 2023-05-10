Ремсдейл близок к новому контракту с «Арсеналом»

Голкипер «Арсенал» Аарон Ремсдейл близок к тому, чтобы подписать со своим клубом новый долгосрочный контракт. По информации от ESPN, англичанин согласовал с «канонирами» все необходимые условия.

Ожидается, что в ближайшее время «Арсенал» официально объявит о подписании новой сделки со своим голкипером. Напомним, Ремсдейл проводит свой второй сезон за «канониров» после перехода из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года.

Ремсдейл в нынешнем сезоне провёл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в 13 из которых сохранил свои ворота сухими. Больше только на счету у Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед», который 15 раз сохранял свои ворота на замке.