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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кан: «Почему мы не купили Холанна? Клуб не захотел менять зарплатную ведомость»

10 Мая 2023 • 11:27 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему его клуб прошлым летом не подписал Эрлинга Холанна. Напомним, норвежец в конечном итоге перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

«Мы сделали всё возможное, чтобы подписать Холанна. Нам пришлось решать, менять ли зарплатную ведомость, нарушая финансовые лимиты. Клуб не захотел идти на такой шаг, ведь это не в стиле «Баварии», – сказал Кан в интервью Bild.

Холанн в этом сезоне забил два гола в ворота «Баварии» в двух четвертьфиналах Лиги чемпионов. На счету норвежца 35 голов в Английской премьер-лиги – это рекорд по количеству забитых мячей за один розыгрыш турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Оливер Кан Эрлинг Холанн
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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