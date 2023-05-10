«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису в Италии

26-летний итальянский вратарь Алекс Мерет, который выступает за «Наполи», может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, в услугах Алекса заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассматривают Мерета в качестве альтернативы французу Уго Льорису. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алекса в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алекс принял участие в 32 поединках, в которых пропустил 23 гола. В 15 матчах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.