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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису в Италии

10 Мая 2023 • 10:59 Комментировать

26-летний итальянский вратарь Алекс Мерет, который выступает за «Наполи», может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, в услугах Алекса заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассматривают Мерета в качестве альтернативы французу Уго Льорису. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алекса в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алекс принял участие в 32 поединках, в которых пропустил 23 гола. В 15 матчах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Тоттенхэм Наполи Алекс Мерет трансферы футбола - лето 2023
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