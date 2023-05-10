Сака подпишет большой контракт с «Арсеналом»

Нападающий Букайо Сака в ближайшем будущем подпишет новое трудовое соглашение с лондонским «Арсеналом». Как информирует Talksport, сделка будет официально оформлена по завершении сезона-2022/2023.

По данным источника, новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2028 года. Заработная плата футболиста составит 300 тысяч фунтов в неделю. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Букайо провел 35 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 ассистами.