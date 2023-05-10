Названа новая трансферная цель «Арсенала»

Защитник испанского «Вальядолида» Иван Фреснеда имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты CaughtOffside.

Согласно сведениям источника, в услугах 18-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Конкурентами «канониров» в борьбе за Фреснеду являются «Милан», «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел за «Вальядолид» 22 поединка во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Срок трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.