Шерингем считает, что «Тоттенхэм» должен отпустить Кейна

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Тедди Шерингем считает, что «шпоры» должны отпустить нападающего Гарри Кейна в другой клуб, если форвард этого пожелает.

«После всего, что Кейн сделал для «Тоттенхэма», руководство должно уважительно относиться к нему. Кейн имеет право сам определять свое будущее. Если Гарри скажет, что хочет уйти, то Леви должен выполнить его просьбу», - передает слова Шерингема FourFourTwo.

29-летний нападающий защищает цвета лондонского клуба с января 2011 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В этом сезоне АПЛ Кейн сыграл 35 матчей, отметившись 26 голами и тремя ассистами.