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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака: Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть АПЛ

10 Мая 2023 • 01:14 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о шансах столичного клуба стать победителем нынешнего сезона Английской премьер-лиги.

Англичанин отметил, что «канониры» будут биться до конца, и уверен в том, что им по силам выиграть золотые медали.

«У нас был тяжелый прошлый месяц, но мы вернулись с двумя победами подряд.

Мы собираемся выложиться по полной в последних трех матчах, поэтому посмотрим, к чему это приведет», — приводит слова Сака Evening Standard.

На данный момент «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отсавая от «Манчестер Сити» на один балл и при этом имея на одну игру больше. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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