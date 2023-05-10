Сака: Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о шансах столичного клуба стать победителем нынешнего сезона Английской премьер-лиги.

Англичанин отметил, что «канониры» будут биться до конца, и уверен в том, что им по силам выиграть золотые медали.

«У нас был тяжелый прошлый месяц, но мы вернулись с двумя победами подряд.

Мы собираемся выложиться по полной в последних трех матчах, поэтому посмотрим, к чему это приведет», — приводит слова Сака Evening Standard.

На данный момент «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отсавая от «Манчестер Сити» на один балл и при этом имея на одну игру больше.