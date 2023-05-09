Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес

Ровно 10 лет назад, 9 мая 2013 года, было официально объявлено о том, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона станет Дэвид Мойес. Это было важное событие в жизни клуба, ведь Фергюсон работал с «красными дьяволами» с 1986 года. Именно Мойеса сэр Алекс определил как своего преемника.

К сожалению, у Мойеса в «Манчестер Юнайтед» не сложилось. Шотландец не доработал на «Олд Траффорд» даже первый сезон и покинул клуб в апреле 2014 года. «Красные дьяволы» в итоге заняли лишь седьмое место в Премьер-лиге. В 51 матче под руководством Мойеса манкунианцы добились 26 побед при 10 ничьих и 15 поражениях.

Отметим, что в последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии как раз 10 лет назад в последнем сезоне Фергюсона.