Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес

09 Мая 2023 • 19:58 Комментировать (1)

Ровно 10 лет назад, 9 мая 2013 года, было официально объявлено о том, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона станет Дэвид Мойес. Это было важное событие в жизни клуба, ведь Фергюсон работал с «красными дьяволами» с 1986 года. Именно Мойеса сэр Алекс определил как своего преемника.

К сожалению, у Мойеса в «Манчестер Юнайтед» не сложилось. Шотландец не доработал на «Олд Траффорд» даже первый сезон и покинул клуб в апреле 2014 года. «Красные дьяволы» в итоге заняли лишь седьмое место в Премьер-лиге.  В 51 матче под руководством Мойеса манкунианцы добились 26 побед при 10 ничьих и 15 поражениях. 

Отметим, что в последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии как раз 10 лет назад в последнем сезоне Фергюсона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
09 Мая 2023 в 20:17
Время летит сумашедшим темпом
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
19:58 · Англия. Премьер-лига
Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес 1
19:36 · Англия. Премьер-лига
Нельсон отверг предложение «Арсенала» о новом контракте слухи
19:28 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» уверены в новом контракте с Салиба слухи
19:19 · Англия. Премьер-лига
Лерма отклонил несколько предложений «Борнмута» о контракте слухи
19:15 · Англия. Премьер-лига
Один форвард опережает Холанна по количеству минут на гол в 2023 году
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересен форвард из АПЛ с ценником в 55 млн евро
18:09 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски покинет «Наполи» - поляк может оказаться в топ-клубе АПЛ
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может использовать двух игроков в сделке по Фелишу
16:48 · Англия. Премьер-лига
Абрахам – о переходе в «Рому»: Хотел избавиться от ярлыка «игрок академии» 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов выложить за Райса максимум 80 миллионов евро 3
15:19 · Англия. Премьер-лига
Милнер отказался переходить в «Эвертон»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по обмену Фати на Невеша в последние дни не могут продвинуться
14:47 · Англия. Премьер-лига
Деку попытается убедить Рафинью вернуться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем