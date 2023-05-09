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Нельсон отверг предложение «Арсенала» о новом контракте слухи

09 Мая 2023 • 19:36 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

Полузащитник ротации лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон отказал «канонирам» в продлении контракта, слухом делится Football Insider. По информации источника, молодой англичанин отклонил первое предложение от «пушкарей».

Напомним, Нельсон – нерегулярный игрок «Арсенала», на его счету в текущем сезоне 16 матчей во всех официальных турнирах. В них он отличился тремя голами и тремя ассистами.

Один из своих голов англичанин оформил в ворота «Борнмута» в знаменитом матче, который прошёл на арене «Эмирейтс» 4 марта текущего года. На последних минутах матча «канониры» вырвали победу у «вишен» - 3:2. Большую часть матча «Арсенал» уступал.

Стоимость 23-летнего футболиста портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

«Арсенал» летом может расстаться с рядом игроков

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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