В лондонском «Арсенале» по-прежнему уверены в подписании нового контракта со звёздным молодым защитником Вильямом Салиба. Об этом сообщили источники Football Insider.

По информации портала, переговоры с французом о контракте продолжаются. Действующее трудовое соглашение Салиба со второй командой АПЛ рассчитано до середины 2024 года.

Напомним, Салиба является одним из основных защитников «канониров» в текущем сезоне. На его счету 35 официальных матчей и три забитых гола. После его потери из-за травмы в середине марта «Арсенал» упустил важнейшие очки, которые могут стоить команде Микеля Артеты упущенного чемпионства в АПЛ.

Артета дал комментарий по контракту Салиба