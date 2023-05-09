Колумбийский опорник «Борнмута» Джефферсон Лерма настраивается на уход из своего клуба. По информации Football Insider, игрок отклонил несколько последних предложений от «вишен» о продлении контракта.

Лерма – основной игрок своего клуба, в текущем сезоне он вышел на поле в 34-х матчах Английской премьер-лиги, в которых пять раз отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

Трудовое соглашение игрока с «Борнмутом» завершается в конце текущего сезона. В своём клубе он выступает уже на протяжении пяти лет, в клуб с юга Англии колумбиец перебрался летом 2018 года из испанского «Леванте». Сумма трансфера составила 30 млн евро.

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