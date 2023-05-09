Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лерма отклонил несколько предложений «Борнмута» о контракте слухи

09 Мая 2023 • 19:19 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Борнмут
13.05 17:00

Колумбийский опорник «Борнмута» Джефферсон Лерма настраивается на уход из своего клуба. По информации Football Insider, игрок отклонил несколько последних предложений от «вишен» о продлении контракта.

Лерма – основной игрок своего клуба, в текущем сезоне он вышел на поле в 34-х матчах Английской премьер-лиги, в которых пять раз отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

Трудовое соглашение игрока с «Борнмутом» завершается в конце текущего сезона. В своём клубе он выступает уже на протяжении пяти лет, в клуб с юга Англии колумбиец перебрался летом 2018 года из испанского «Леванте». Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Тренер «Борнмута»: «Челси» наказал нас за ошибки»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Джефферсон Лерма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
19:58 · Англия. Премьер-лига
Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес 1
19:36 · Англия. Премьер-лига
Нельсон отверг предложение «Арсенала» о новом контракте слухи
19:28 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» уверены в новом контракте с Салиба слухи
19:19 · Англия. Премьер-лига
Лерма отклонил несколько предложений «Борнмута» о контракте слухи
19:15 · Англия. Премьер-лига
Один форвард опережает Холанна по количеству минут на гол в 2023 году
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересен форвард из АПЛ с ценником в 55 млн евро
18:09 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски покинет «Наполи» - поляк может оказаться в топ-клубе АПЛ
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может использовать двух игроков в сделке по Фелишу
16:48 · Англия. Премьер-лига
Абрахам – о переходе в «Рому»: Хотел избавиться от ярлыка «игрок академии» 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов выложить за Райса максимум 80 миллионов евро 3
15:19 · Англия. Премьер-лига
Милнер отказался переходить в «Эвертон»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по обмену Фати на Невеша в последние дни не могут продвинуться
14:47 · Англия. Премьер-лига
Деку попытается убедить Рафинью вернуться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем